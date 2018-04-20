Укрзалізниця призначила 20 додаткових поїздів на травневі свята

Станом на 20 квітня Укрзалізниця призначила 20 додаткових поїздів до травневих свят у всіх популярних напрямках. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниця».

Поїзд № 191/192 Київ – Львів курсуватиме 27, 28 квітня та 1 травня з відправленням з Києва о 08:03 та прибуттям до Львова о 17:55. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься у ці ж дати о 11:58 та прибуватиме до Києва о 21:46.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів здійснить рейси 28 квітня та 1 травня. Відправлення з Києва о 05:27 та прибуття до Львова о 14:20. У зворотному напрямку відправлення о 09:40 та прибуття о 19:05.

Поїзд № 755/756 Київ – Львів 27 квітня та 1 травня відправиться з Києва о 23:31 та прибуде до Львова о 05:43. У зворотному напрямку відправлення о 23:00 та прибуття о 05:18.

Поїзд № 239 Київ – Ужгород відправиться з Києва 27, 28, 29, 30 квітня та 2 травня о 19:44 та прибуде до Ужгорода наступного дня о 10:56. У зворотному напрямку з Ужгорода відправлення 26, 28, 29, 30 квітня та 1 травня о 19:05 та прибуття до Києва наступного дня о 10:09.

Поїзд № 249 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці 27 та 30 квітня о 15:21 вирушить з Києва та прибуде о 08:15. У зворотному напрямку вирушить 1 травня о 18:10 та прибуде до Києва о 10:28.

Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейси 27 квітня та 1 травня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить о 11:03 та прибуде до Києва о 19:53.

Поїзд № 177 Київ – Хмельницький курсуватиме 28 квітня та 1 травня. Відправлення з Києва о 06:06 та прибуття до Хмельницького о 13:02. У зворотному напрямку відправлення з Хмельницького о 14:04 та прибуття до Києва о 20:43.

Поїзд № 201 Київ-Жмеринка відправиться у рейс 2 травня о 13:22 та прибуде до Жмеринки о 17:55.

Поїзд № 292/291 Хмельницький – Київ курсуватиме у напрямку Києва 27 квітня та до Хмельницького 2 травня. Відправлення з Хмельницького о 06:59 та прибуття до Києва о 13:55. У зворотному напрямку відправлення о 10:09 та прибуття о 15:10.

Поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ здійснить рейси 30 квітня та 1 травня. Відправлення з Миколаєва о 23:17 та прибуття о 08:42. З Києва поїзд відправлятиметься о 14:46 та прибуватиме до Києва о 05:56.

Поїзд № 211/212 Черкаси – Київ курсуватиме до Києва 28 квітня з відправленням о 13:17 та прибуттям о 18:45. До Черкас поїзд здійснить рейс 2 травня з відправленням о 10:34 та прибуттям о 14:27.

Поїзд № 223/224 Київ – Одеса курсуватиме 28 квітня та 1 травня. Відправлення з Києва о 07:38 та прибуття до Одеси 17:41. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:07 та прибуття о 20:37.

Поїзд № 201/202 Дніпро – Київ курсуватиме до Києва 28 та 29 квітня та зворотно 2 травня. Відправлення з Дніпра о 20:42 та прибуття до Києва о 04:54. У зворотному напрямку відправлення о 21:42 та прибуття о 06:20.

Поїзд № 164/163 Київ – Харків здійснить рейси 28 квітня та 1 травня. Відправлення з Києва о 06:52 та прибуття до Харкова о 15:03. У зворотному напрямку відправлення о 12:49 та прибуття о 21:00.

Поїзд № 242 Кременчук – Київ відправиться до Кременчука 1 травня о 10:34 та прибуде о 19:45. Зворотно з Києва 2 травня о 09:15 та прибуде о 19:14.

Поїзд № 780/779 Вінниця – Суми курсуватиме 27, 28, 29, 30 квітня та 1 травня. Відправлення з Вінниці о 13:43 та прибуття до Сум о 21:33. У зворотному напрямку – відправлення о 05:30 та прибуття до Вінниці о 13:08.

Поїзд № 235 Харків – Ужгород курсуватиме 27 та 30 квітня до Ужгорода та 28 квітня і 1 травня до Харкова. Відправлення з Харкова о 10:27 та прибуття до Ужгорода о 11:50. У зворотному напрямку відправлення о 18:00 та прибуття до Харкова о 19:30 наступної доби.

Поїзд № 168 Львів – Одеса здійснить рейси 28 квітня та 1 травня. Відправлення зі Львова о 09:15 та прибуття до Одеси о 20:28. З Одеси поїзд вирушатиме о 10:03 та прибуватиме до Львова о 21:05.

Поїзд № 276/275 Львів – Дніпро курсуватиме 27, 29 квітня та 1 травня до Дніпра та 26, 28, 30 квітня та 2 травня – до Львова. Відправлення з Львова о 13:00 та прибуття до Дніпра о 08:15, у зворотному напрямку – відправлення о 16:30 та прибуття до Львова о 10:55.

Поїзд № 92 Костянтинівка – Одеса здійснить додаткові рейси 27, 29 квітня та зворотно 26, 28, 30 квітня. Відправлення з Костянтинівки о 15:30 та прибуття до Одеси о 08:07, з Одеси поїзд вирушить о 13:28 та прибуде до Костянтинівки о 05:40.