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У Жидачеві двоє одинадцятикласників затримали «на гарячому» рецидивіста

Олександр Косик

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Двоє учнів 11 класу однієї з шкіл у Жидачеві допомогли працівникам сектору реагування патрульної поліції Жидачівського відділення поліції затримати раніше судимого зловмисника, котрий намагався вчинити квартирну крадіжку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

У Жидачівське відділення поліції 18 квітня надійшло повідомлення від 66-річної місцевої мешканки про те, що у її квартиру намагається проникнути злодій. За словами заявниці, про це їй повідомили по телефону сусіди, а вона, прибігши додому, застала біля помешкання чоловіка, котрий намагався зламати замок на вхідних дверях. Побачивши господиню, незнайомець почав втікати, а жінка – кликати на допомогу.

Двоє хлопців, учні випускних класів однієї з місцевих шкіл, котрі проходили поруч, оцінили ситуацію та почали переслідувати втікача. Тим часом на місце події прибули працівники групи реагування патрульної поліції Жидачівського відділення поліції, котрі разом з школярами затримали зловмисника. Ним виявився раніше судимий 31-річний мешканець .

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст.15 (замах на злочин) ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Керівництвом Головного управління Національної поліції у Львівській області прийняте рішення відзначити учнів, котрі допомогли поліцейським затримати зловмисника-рецидивіста.

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