У Львові викрили масштабну схему продажу контрабандних ліків

У Львові ліквідували масштабну схему незаконного продажу через мережу Інтернет лікарських засобів, ввезених на територію України поза митним контролем. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС.

У відомстві повідомляють, що було встановлено групу осіб, які організували незаконне ввезення на митну територію України лікарських засобів та медичних препаратів, які в подальшому реалізовували кінцевим споживачам через мережу Інтернет, використовуючи послуги кур’єрів та служб доставки.

«Продукція іноземного виробництва ввозились на територію України подрібненими партіями без сплати митних платежів, без реєстрації в Міністерстві охорони здоров’я згідно вимог чинного законодавства та без отримання відповідної ліцензії на даний вид діяльності», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що реалізовували лікарські засоби через веб-сторінку в мережі Інтернет, шляхом приймання замовлень операторами та доставки товарів кур’єрами та службами доставки. Оплата препаратів здійснювалась готівкою без застосування РРО, відображення в бухгалтерському та податковому обліку та, відповідно, без сплати податків.

«При цьому, з метою створення вигляду реальності та законності здійснення своєї діяльності для потенційних покупців, на вказаній Інтернет -сторінці правопорушники розмістили фотографії нібито діючої аптеки, за адресою якої знаходиться занедбане приміщення, в якому не ведеться жодна діяльність», – ддають у ДФС.

За результатами проведених обшуків з незаконного обігу вилучено 2259 найменувань лікарських препаратів, з яких у Державному реєстрі лікарських засобів України не зареєстровано 750 найменувань. Загальна орієнтовна вартість медикаментів становить близько 850 тис. грн. Окрім того, вилучено чорнову бухгалтерію, первинну документацію та інформацію щодо реалізації лікарських засобів на магнітних носіях.