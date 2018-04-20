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У Львові посеред вулиці помер чоловік. Поліція встановлює причини смерті та особу померлого

Олександр Косик

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Поліцейські встановлюють особу чоловіка, тіло якого без ознак життя виявили сьогодні на вулиці Зерновій у Львові. Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити особу померлого, зголоситись на оперативну лінію 102 або у найближчий відділ поліції. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Сьогодні, 20 квітня, близько десятої ранку до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зерновій у Львові виявлено тіло чоловіка віком близько 50-ти років без ознак життя.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Його скеровано на експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі поліцейські встановлюють особу померлого, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Прохання до усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити особу померлого, зголоситись на оперативну лінію 102 або у найближчий відділ поліції.

Фото: varta1

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