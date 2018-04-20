У Львові чадним газом отруїлися жінка та дитина

У Львові чадним газом отруїлися двоє: 31-річна жінка та 6-річна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 19 квітня о 20:22 год., у місті Львові по вул. Академіка Гнатюка у власній квартирі (квартира обладнана газовою колонкою) отруїлися, ймовірно, чадним газом 2 особи, а саме:

– 1987 року народження, 8% карбоксигемоглобіну, госпіталізована у Львівську ОКЛ;

– 2012 року народження, госпіталізована у міську дитячу клінічну лікарню м. Львова (дитина).

Працівниками ПАТ «Львівгаз» з 21:15 год. припинено газопостачання до квартири. Причини події встановлюються.