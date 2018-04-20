У львівських ЦНАПах протерімновали видачу більше семи тисяч паспортів

Загалом станом на 13 квітня протерміновано видачу 7131 закордонних біометричних паспорта , що на 1,5 % менше, ніж попереднього тижня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Ажіотаж щодо послуги з оформлення і видачі паспортів у Центрах надання адміністративних послуг Львова не спадає: торік нею скористалося понад 35 тис. осіб, в цьому році – вже 16,4 тис. осіб.

Як зазначила директор департаменту адміністративних послуг ЛМР Валентина Бартошик, зараз у Львові позитивна динаміка щодо термінів оформлення та видачі закордонних біометричних паспортів.

Це пов’язано з тим, що Міграційна служба пришвидшила виготовлення паспортів. Відповідно, скоротились терміни щодо їх видачі. Зокрема, зі слів Валентини Бартошик, цього тижня у ЦНАПах звичайні паспорти видають тим, хто подавав документи на їх оформлення у період з 10 до 19 січня, а термінові – тим, хто подавав документи на початку квітня. Водночас, із видачею ID-карток затримок немає взагалі. Загалом станом на 13 квітня протерміновано видачу 7131 паспорта, що на 1,5 % менше, ніж попереднього тижня.

Щодо видачі паспортів, то їх видають без проблем кожного дня: людина приходить, бере талончик на видачу паспорта і отримує паспорт.

В кожному ЦНАП міста Львова є по дві робочі станції, які облаштовані спеціальним обладнанням і підключені до єдиного демографічного реєстру – тобто надають послугу з оформлення і видачі паспортів (за винятком офісу в Рясне – там одна станція, та офісу на пл. Ринок – там немає такої послуги). Прийом однієї людини триває, орієнтовно, 15 хв., і за цей час сканують документи, вносять персональні дані, відбувається фотографування і зняття біометричних даних.

Зазначимо, що з 21 лютого замовити закордонний біометричний паспорт можна виключно за попереднім записом на офіційному сайті Львівської міської ради – «живу чергу» скасовано. В цій електронній черзі втричі збільшено кількість місць, і її оновлюють щотижня в понеділок. Проте «жива черга», паралельно з електронною, діє на замовлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки.

Водночас, в суботу сім’ї учасників АТО можуть подати документи на оформлення закордонного паспорта в ЦНАПах через попередній запис, який здійснює Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій (м. Львів, вул. Пекарська, 41) за тел. 254-61-16, 067 962 83 25.

Зауважимо, що подати документи для оформлення паспорта громадянина України можна у територіальному підрозділі ЦНАП залежно від реєстрації місця проживання особи. Проте подати документи для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон можна в будь-якому територіальному підрозділі ЦНАПу м. Львова. Відповідно до наказу Державної міграційної служби України від 03.11.2016 № 280, вартість оформлення паспорта громадянина України в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 279 грн., до 10 робочих днів – 366 грн. Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон в термін, не пізніше 20 робочих днів, становить 557, 32 грн., до 7 робочих днів – 810,32 грн.

Нагадаємо, у кожному районі Львова працює Центр надання адміністративних послуг. Зокрема – на вул. К. Левицького, 67 (Личаківський і Галицький райони), пр. Червоної Калини 72а (Сихівський район), вул. М. Хвильового, 14а, вул. Т. Шевченка, 354 (Шевченківський район), вул. І. Виговського, 32 (Залізничний район) та вул. Ген. Чупринки, 85 (Франківський район). Графік роботи: понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год. середа – четвер: 09.00 год. – 20.00 год. п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. субота: 09.00 год. – 16.00 год.

При виникненні будь яких питань, прохання звертатися: довідка ЦНАП м. Львова: 032 297-57-95, ел.пошта: service_center@city-adm.lviv.ua ; сторінка ЦНАП м. Львова на сайті Львівської міської ради http://city-adm.lviv.ua/services/