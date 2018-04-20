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У 28-річного львів’янина вилучили велику партію психотропних речовин

Олександр Косик

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Працівники Управління протидії наркозлочинності поліції Львівщини спільно із працівниками слідчого відділу Шевченківського відділу поліції вилучили партію «психотропів» на суму більше ніж триста тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили у 28-річного львів’янина поліетиленові пакети із білою порошкоподібною речовиною, зовні схожою на психотропну речовину «амфетамін», в особливо великих розмірах.  Загальна вага вилученої речовини становить більше ніж півкілограма.

Також вилучено більше п’ятдесяти таблеток з маркуванням «TESLA», зовні схожих на психотропну речовину «екстазі», поліетиленові пакетики для фасування психотропів, електронні ваги та інше. Все вилучене скеровано на експертне дослідження.

Вартість вилучених психотропних речовин за цінами «чорного» ринку становить близько  трьохсот тисяч гривень. Наразі вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться першочергові слідчі дії.

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