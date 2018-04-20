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Прорив тепломережі на Стрийській: без гарячої води залишились 28 вулиць

Олена Карп'юк

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Через ліквідацію прориву теплової мережі сьогодні, 20 квітня, до 17:00 год. мешканцям 28 вулиць Львова призупинили подачу гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста Львова.

 

Відтак протягом дня гарячої води не матимуть:

вул. Айвазовського І буд. 10, 12, 22
вул. Єфремова С акад буд. 68, 79
вул. Лазаренка Є акад буд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 48а, 48
вул. Сахарова А акад буд. 29, 31
вул. Бойчука М буд. 3, 5
вул. Володимира Великого буд. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а
вул. Енергетична буд. 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24
вул. Карманського П буд. 6а, 6б, 19
вул. Кастелівка буд. 2
вул. Керамічна буд. 4, 16
вул. Княгині Ольги буд. 5г, 5а, 5б, 5д, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102
вул. Кобилиці Л буд. 29а
вул. Куликівська буд. 39а, 39в, 39б, 57
вул. Кульпарківська буд. 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147
вул. Моршинська буд. 11
вул. Музики Я буд. 34, 36
вул. Наукова буд. 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116
вул. Околична буд. 16, 18
вул. Яреми Я проф буд. 4, 23б
вул. Пулюя І буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32
вул. Рубчака І буд. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а
вул. Симоненка В буд. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22
вул. Сміливих буд. 5, 28а
вул. Стрийська буд. 104, 106
вул. Тролейбусна буд. 2, 4, 6, 7, 8
вул. Франка І буд. 157б, 157а
вул. Чмоли І буд. 1
вул. Ярославенка Я буд. 22, 22а

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