Прорив тепломережі на Стрийській: без гарячої води залишились 28 вулиць

Через ліквідацію прориву теплової мережі сьогодні, 20 квітня, до 17:00 год. мешканцям 28 вулиць Львова призупинили подачу гарячої води. Про це Львівському порталу повідомили на гарячій лінії міста Львова.

Відтак протягом дня гарячої води не матимуть:

вул. Айвазовського І буд. 10, 12, 22

вул. Єфремова С акад буд. 68, 79

вул. Лазаренка Є акад буд. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 27, 48а, 48

вул. Сахарова А акад буд. 29, 31

вул. Бойчука М буд. 3, 5

вул. Володимира Великого буд. 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 49а, 51, 53, 53а, 57, 59, 59а

вул. Енергетична буд. 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 22, 24

вул. Карманського П буд. 6а, 6б, 19

вул. Кастелівка буд. 2

вул. Керамічна буд. 4, 16

вул. Княгині Ольги буд. 5г, 5а, 5б, 5д, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77, 102

вул. Кобилиці Л буд. 29а

вул. Куликівська буд. 39а, 39в, 39б, 57

вул. Кульпарківська буд. 133, 135, 139, 141, 143, 145, 147

вул. Моршинська буд. 11

вул. Музики Я буд. 34, 36

вул. Наукова буд. 12а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49а, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 82, 86, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 110, 112, 114, 116

вул. Околична буд. 16, 18

вул. Яреми Я проф буд. 4, 23б

вул. Пулюя І буд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 29, 32

вул. Рубчака І буд. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 17а

вул. Симоненка В буд. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 22

вул. Сміливих буд. 5, 28а

вул. Стрийська буд. 104, 106

вул. Тролейбусна буд. 2, 4, 6, 7, 8

вул. Франка І буд. 157б, 157а

вул. Чмоли І буд. 1

вул. Ярославенка Я буд. 22, 22а