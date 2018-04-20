Представники Військового комітету НАТО відвідали Академію сухопутних військ

У середу, 18 квітня, у рамках виїзного засідання Військового комітету НАТО на рівні військових представників у форматі з Україною, його представники відвідали Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Очолював численну представницьку іноземну делегацію голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії сухопутних військ.

Традиційно, на честь відвідин навчального закладу поважними гостями, на стройовому плацу була вишикувана рота почесної варти. Після виконання гімну НАТО та Державного гімну України й привітання з українськими воїнами члени делегації завітали для продовження роботи до Академічної зали.

Генерал-лейтенант Павло Ткачук у своєму вступному слові тепло привітав закордонних гостей у Національній академії та зазначив, що приймати гостей такого рівня для навчального закладу є не лише великою честю, але й неабиякою відповідальністю.

Також з вітальними словами виступили голова Львівської обласної адміністрації Олег Синютка й голова Військового комітету НАТО Петр Павел. Згодом увагу присутніх було прикуто до виступу Першого заступника Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александра Хуга, який розповів аудиторії про результати роботи Місії.

Після перегляду презентаційного фільму про виш і традиційного обміну сувенірами, члени делегації Північноатлантичного альянсу мали можливість коротко ознайомитися із навчально-матеріальною базою Академії. Вони, зокрема, відвідали музей навчального закладу, стрілецький навчально-тренувальний комплекс та навчально-тренувальний комплекс водіння та стрільби.

Окрім цього, іноземні гості віддали шану полеглим випускникам Національної академії, взявши участь у церемонії покладання вінка до пам’ятного знаку на Алеї слави випускників навчального закладу.

Також на згадку про перебування у виші генерал Петр Павел посадив дерево на алеї почесних гостей Академії.

Фото: Академія сухоутних військ