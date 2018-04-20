Під час пожежі у квартирі продуктами горіння отруївся 50-річний львів’янин

У Львові під час пожежі у квартирі 50-річний власник отруївся продуктами горіння. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 19 квітня о 12:52 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 1-му поверсі двоповерхового житлового будинку в м. Львові на вул. Чайковського, 25 «в».

Внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння власник, 1968 року народження. Потерпілого госпіталізовано в Львівську обласну клінічну лікарню.

Через щільне задимлення вогнеборці ліквідовували пожежу в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізовано о 13:05 та ліквідовано о 13:07 у складі ланки газодимозахисної служби.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 кв.м. Причина виникнення пожежі встановлюється.