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Населення Львівщини продовжує скорочуватися

Омелян Шевчук

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Кількість населення Львівської області на 1 березня 2018 року становила понад 2 млн 527 тисяч осіб, у тому числі населення Львова – 757,2 тис. осіб. Від початку року населення області зменшилось на 1900 осіб, у тому числі Львова – на 667 осіб. Про це Львівському порталу повідомили у головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Упродовж січня-лютого 2018 року в області народилось 3807 немовлят, що на 5,3% менше порівняно з січнем–лютим 2017 року. Найвищий рівень народжуваності був у Турківському, Перемишлянському та Сколівському районах, найнижчий – у Моршині та Червонограді.

Кількість померлих в області порівняно з січнем–лютим 2017 року зменшилась на 9,6% і становила 5634 особи. Найвищий рівень смертності у Перемишлянському, Сколівському та Кам’янка-Бузькому районах, найнижчий – у Новому Роздолі та Самборі.

Упродовж січня-лютого 2018 року зареєстровано 1772 одруження, що на 10,0% менше відносно січня-лютого попереднього року.

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