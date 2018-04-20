На проспекті Свободи «Шкода» збила 19-річну дівчину

У Львові «Шкода» збила на дівчину- пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, дорожньо-транспортна пригода сталась 19 квітня близько 15.20 на проспекті Свободи у Львові.

Водій автомобіля «Шкода Октавія», 22-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода – 19-річну мешканку Львова. Внаслідок наїзду дівчина отримала тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.