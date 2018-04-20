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На Львівщині кокер-спанієль винюхав партію контрабандних цигарок

Олександр Косик

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Кокер-спанієль Джанго допоміг працівникам  Львівської митниці ДФС виявити майже 1000 пачок контрабандних сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Так, учора 19.04.2018, в зону митного контролю пункту пропуску «Краківець – Корчова» смугою  руху «червоний коридор»» заїхав  вантажний транспортний засіб  під керуванням 60-річного  громадянина Польщі. Він перевозив з Івано-Франківщини на адресу підприємства в Польщі «ПАЛИВНІ ГРАНУЛИ (ПЕЛЕТИ)» загальною вагою 23152 кг та вартістю 2656.5 Євро.

До проведення митного огляду було залучено службового собаку «Джанго» кінологічної команди митниці. Після того, як він своїми діями вказав на місця приховування, оглядова група з використанням технічних засобів митного контролю виявила 920 пачок сигарет з фільтром без акцизних марок України. Вони містились в конструктивній порожнині підлоги передньої частини вантажного відсіку напівпричепа. Про наявність вказаного товару громадянин  Польщі під час усного опитування не заявив, у митній декларації не вказав.

Таким чином, громадянин Польщі вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням засобів і способів, що утруднюють виявлення таких товарів. Стосовного нього, за ознаками порушення митних правил, передбачених ч. 1 ст. 483  Митного кодексу України складено протокол.  Сигарети вилучено. Справу скерують до суду.

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