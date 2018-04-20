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На кордоні затримали комплектуючі до танків

Омелян Шевчук

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В Шегинях прикордонники запобігли перевезенню через кордон частин від танків. Специфічний вантаж намагався незаконно ввезти в Україну через пункт пропуску «Шегині», що на кордоні з Польщею, наш 30-річний співвітчизник, мешканець Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

За даними відомства, вчора, під час огляду транспортних засобів прикордонний наряд зауважив, що в одному з автомобілів перевозяться запчастини, які можуть мати військове призначення. В ході розбору правоохоронці з’ясували, що виявленими елементами є права та ліва частини бортової коробки передач для військової гусеничної техніки.

Зазначені предмети можуть перевозитися через кордон тільки у визначеному законом порядку, відтак прикордонники проінформували працівників Служби безпеки України. В подальшому комплектуючі частини були вилучені правоохоронцями з метою проведення спеціальної експертизи.

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