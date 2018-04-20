Львівська опера готує вистави у співпраці з закордонними митцями

У Львівському оперному театрі провели ряд зустрічей із зарубіжними митцями щодо майбутньої співпраці в ділянці коопродукції. Вже ведеться плідна співпраця і йде підготовка до нових прем’єр. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі опери.

Першим, на чому варто наголосити, є модерновий балетний проект з італійським хореографом.

«До нас приїхав видатний хореограф з Італії Марчелло Алджері для того, щоб стати постановником балету Ігоря Стравінського «Весна священна». Зараз він проводить майстер-класи для солістів балету, провів кастинг наших артистів, а вже восени цього року у нашому театрі можна буде побачити цю чудову постановку», – розповідає заступник генерального директора-художнього керівника з міжнародних зв’язків та творчих питань Степан Стасюк.

Фрагмент репетиції з італійським митцем:

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Львівський оперний театр також готує дві нові опери «Манру» Я.Падеревського та «Лоенгрін» Р.Вагнера.

«До нас приїжджали з Варшавської опери щодо постановки вистави «Манру». Постановку цієї опери теж готуємо на цю осінь.

Окрім того, ми запросили німецького режисера Міхаеля Штурма, який буде займатися постановкою опери «Лоенгрін» Р.Вагнера. Ця вистава буде презентована глядачам у березні 2019 року. Зараз ми провели першу зустріч, де домовились про всі деталі, та будемо братися за роботу», – зазначає Степан Стасюк.

Варто додати, що зацікавленість ознайомити з цією виставою своїх глядачів висловили і Вроцлавська національна опера(Польща) та Одеська національна опера, тому є всі шанси, що наші артисти виступатимуть із цими постановками і в інших театрах України та Європи.