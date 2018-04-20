Львівщина попрощалась із загиблим Героєм Михайлом Шоздою

Сьогодні, 20 квітня, провели в останню путь старшого сержанта із Львівщини Михайла Шозду. Поховали новітнього героя на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Військовий 24-ої окремої механізованої бригади Загинув 17 квітня 2018 року поблизу міста Торецьк, Донецької області від пострілу снайпера в голову.

Попрощатися із Героєм прийшли друзі, бойові побратими, представники влади та громадськості.

50-річний Михайло Шозда народився і проживав у Львові, закінчив СЗШ №27, згодом навчався у Політехнічному університеті. Служив у Чехії в артилерійських військах, закінчив службу зі званням старший сержант.

Після військової служби працював у магазині будівельних матеріалів, згодом працював директором СП ВІСКО.

У січні 2017 року пішов на контрактну службу в Збройні Сили України, у 24 окрему механізовану бригаду.

Фото: ЛОДА