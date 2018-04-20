ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина попрощалась із загиблим Героєм Михайлом Шоздою

Олександр Косик

|

Сьогодні, 20 квітня, провели в останню путь старшого сержанта із Львівщини Михайла Шозду. Поховали новітнього героя на Личаківському кладовищі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Військовий 24-ої окремої механізованої бригади Загинув 17 квітня 2018 року поблизу міста Торецьк, Донецької області від пострілу снайпера в голову.

Попрощатися із Героєм прийшли друзі, бойові побратими, представники влади та громадськості.

50-річний Михайло Шозда народився і проживав у Львові, закінчив СЗШ №27, згодом навчався у Політехнічному університеті. Служив у Чехії в артилерійських військах, закінчив службу зі званням старший сержант.

Після військової служби працював у магазині будівельних матеріалів, згодом працював директором СП ВІСКО.

У січні 2017 року пішов на контрактну службу в Збройні Сили України, у 24 окрему механізовану бригаду.

Фото: ЛОДА

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...