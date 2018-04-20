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Львів’янину, що порушив авторське право компанії, загрожує п’ять років за ґратами

Олександр Косик

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За процесуального керівництва львівської прокуратури цьогоріч у березні скеровано до суду обвинувальний акт стосовно львів’янина, який підозрювався у порушення авторських прав компанії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Під час розслідування встановлено, що з метою пошуку клієнтів чоловік розміщував у Інтернеті оголошення, у яких за грошову винагороду пропонував свої послуги із встановлення, оновлення, конфігурування та налаштування бухгалтерських програм.

Зловмисник із власного комп’ютера, за допомогою віддаленого підключення та спецпрограм, встановив одному із підприємств програмний продукт, за що отримав 500 грн винагороди.

Такими діями чоловік порушив авторські права та завдав матеріальної шкоди комерційній компанії на суму понад 37 тис грн.

Попри це, у січні 2018 року, прибувши у офіс однієї із фірм 58-річний чоловік повторно порушив авторські права компанії встановивши і цьому підприємству вказану програму.

Цього разу сума завданих збитків становила майже 46 тис грн.

Крім цього, з’ясувалось, що 18.12.2017, маючи практичні навики у сфері програмування, порушник неправомірно втрутився у роботу автоматизованої системи та нейтралізував її засіб інтелектуального захисту, що призвело до незаконного запуску та використання програми.

Відтак, загальна майнова шкода, якої завдав чоловік, складає понад 83 тис грн та ще не є відшкодованою.

За вчинення вказаних кримінальних правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

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