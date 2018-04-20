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Львів'янам спрезентують новий переклад Корану українською

Дарина Смеречанська

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У середу, 27 квітня, о 17.00 год. у Львівському літературно-меморіальному музеї Івана Франка (вул. Франка, 150) відбудеться презентація нового видання перекладу смислів Корану українською мовою (Київ: ДУМУ «УММА», 2017). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У заході візьмуть участь муфтій ДУМУ «Умма» Шейх Саїд Ісмагілов, імам Ісламського культурного центру ім. Мухаммада Асада Мурат Сулейманов та перекладач, директор Центру ісламознавчих досліджень НУ «Острозька академія» Михайло Якубович.

Планується, що шейх Саїд та імам Мурат виступлять із лекціями, присвяченими Корану та його розумінню в ісламській традиції, а перекладач озвучить головні історичні етапи знайомства з Кораном на Галичині.

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