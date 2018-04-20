Львів’ян кличуть на загальноміське прибирання у парках

Завтра, 21 квітня, у парках міста відбуватиметься прибирання у межах загальноміської кампанії з благоустрою міста «З нами місто розквітає!». Усіх охочих закликають долучитись, щоб гарно і з користю провести час. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У межах загальноміської кампанії з благоустрою міста «З нами місто розквітає!» прибиратимуть парк «Скнилівський», Голосківське кладовище, Янівське кладовище, Знесіння, Лісопарк «Погулянка», Стрийський парк, парк «Горіховий Гай», Парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького, лісопарк «Зубра», Парк 700-річчя.

«Насправді маємо чимало подій і чимало локацій в межах нашої кампанії «З нами місто розквітає!». Сьогодні, о 17 год біля Лялькового театру будемо висаджувати дерева разом з учнівським самоврядуванням. Завтра, 21 квітня, до нашої кампанії долучаться студенти Академії сухопутних військ, які будуть дислоковані по різних локаціях. Це буде 7 парків та 2 кладовища. Завтра з 10.00 в Парку 700-річчя ініціативна група проводитиме і прибирання, і майстрування лавок, і висаджування нових дерев.

Наступного тижня спільно з вихованцями інтернатів та парком Знесіння будемо висаджувати верби. Також біля ЛНУ ім. Франка та «Львівської політехніки» наступного тижня будемо організовувати заходи спільно з студентською радою Львова.

Закликаємо усіх охочих долучитись, щоб наше місто стало ще красивішим, чистішим та зеленішим», – повідомляють організатори.