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Індійська танцівниця дасть у Львові майстер-класи

Дарина Смеречанська

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Із нагоди Міжнародного дня Танцю 22–24 квітня до Львова завітає індійська танцівниця Пратібха Джена Сінгх. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

За ініціативи Львівської секції Міжнародної Ради Танцю (СID) при ЮНЕСКО та Народної студії східних танців «Шовковий шлях» заплановані заходи з метою:

-Ознайомити львів’ян та гостей міста з індійською танцівницею класичного індійського танцю одіссі – Пратібхою Дженою Сінгх.

– Розвинути індійську культуру у Львові

-Популяризувати та розвивати танцювальне мистецтво, активний та здоровий спосіб життя серед дітей, молоді та дорослих – формувати творчу та здорову націю.

-Долучити Львів до всесвітнього святкування Міжнародного дня танцю.

-Надати можливість жителям міста познайомитися з різними напрямками танцю.

Програма

22–24 квітня

-Майстер-класи та перформанс Пратібхи Джени Сінгх

Львів, Залізнична, 20, студія йоги і танцю «Шакті йога шала»

29 квітня

-Концерт присвячений святкуванню Міжнародного дня танцю

Львів, Зелена, 88, клуб «Picasso»

Довідка

Міжнародна Рада Танцю (СID) при ЮНЕСКО – це єдина офіційна організація, що об’єднує всі форми танців всіх країн світу та найбільш важливі міжнародні, національні та місцеві танцювальні організації в більш ніж 170 країнах. Зокрема, активно підтримує та заохочує професійний розвиток, дослідження та міжнародний обмін у сфері танцю. З 1973 року CID надає офіційну підтримку вільному обміну досвідом та розвитку танцю у всіх країнах шляхом створення місцевих секцій (як от Львівська секція CID) та проведення конгресів.

 

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