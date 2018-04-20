«Дударик» запрошує львів'ян на концерт до Дня матері

У День матері, 13 травня, хорова капела «Дударик» запрошує на новий проект – концерт «МАМІ». У святковій програмі – композиції І. Білозіра, В. Івасюка, О. Білаша, Пучіні, Росіні, Моцарта та інших. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Найвидатніші українські і європейські музичні твори виконають солісти львівської, київської та європейської опер Соломія Приймак, Софія Соловій, Тетяна Вахновської, Назар Тацишин та Оксана Мухи. Музичне обрамлення – Симфонічний оркестр, Рок- група і капела «Дударик».

«Два кольори» чи «O sole mio»? «Черемшина» чи «Non, Rien de rien»? А знаєте що? Нехай цього разу усі найфантастичніші українські і світові твори зазвучать на цих концертах. Для мами», – розповідає автор аранжувань, директор хорової капели Дмитро Кацал.

Додамо, що захід відбудеться 13 травня о 16.00 год. та о 18.30 год. у Львівській філармонії.