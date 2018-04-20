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До 15 років тюрми загрожує мешканцю Львівщини, який вбив свого батька

Юлія Шпак

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На Львівщині судитимуть чоловіка, що вбив свого 60-річного батька. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

У відомстві зазначають, що правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно 35-річного мешканця Сокальщини, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство).

«Конфлікт між батьком і сином виник на ґрунті тривалих неприязних стосунків.Під час раптової сварки чоловік завдав своєму 60-річному родичу численних тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника одразу ж було затримано в порядку ст. 208 КПК України та згодом судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини порушнику загрожує позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

 

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