Для внутрішньо переміщених осіб та представників уразливих категорій населення створили нову грантову програму

Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні за фінансової підтримки Уряду Федеративної Республіки Німеччина, що діє через Німецький Банк Розвитку (KfW), нещодавно розпочало проект підтримки самозайнятості та мікропідприємництва внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, зокрема колишніх учасників бойових дій та осіб, які належать до уразливих категорій населення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

«Із 2014 року МОМ постійно надає інклюзивну та орієнтовану на громаду підтримку самозайнятості та дрібного бізнесу, приділяючи особливу увагу залученості, соціальній згуртованості і рівному доступу до можливостей як ВПО, так і членів приймаючих громад. Основна мета – забезпечити їх засобами і ресурсами для подолання труднощів та викликів, пов’язаних з тривалою кризою.

За ці чотири роки майже 7 тисяч уразливих осіб, які відчули на собі наслідки конфлікту, отримали допомогу і змогли влаштуватись на роботу чи відкрити власну справу», – зазначив Голова Представництва МОМ в Україні д-р Томас Лотар Вайс

У межах проекту МОМ охопить тренінгами 3 400 осіб на всій території України, із яких, як очікується, близько 2 025 учасників отримають гранти на придбання обладнання для започаткування чи розвитку власної справи. На території Львівської області партнером МОМ в реалізації проекту є ГО Клуб Ділових Людей Україна.

До участі у проекті запрошуються внутрішньо переміщені особи (ВПО) з Донецької, Луганської областей, а також Криму, що проживають у Львівській області, та місцеві мешканці віком від 18 до 60 років.

Проектом передбачено дводенні тренінги із самозайнятості для тих, хто вже розпочав або хоче розпочати власний бізнес, та дводенні тренінги із мікропідприємництва для ФОП та власників юридичних осіб з числа малого бізнесу – товариств з обмеженою відповідальністю, приватних підприємств, фермерських господарств, тощо, зареєстрованих не пізніше ніж за 12 місяців до подачі заявки на участь у проекті. Після успішного проходження тренінгу, кожному учаснику буде надано експертну допомогу із написанням бізнес-плану. У разі успішного захисту бізнес-плану перед комісією МОМ, учасники отримають гранти на започаткування або розширення власної справи: до €650 за напрямом самозайнятість та до €2,500 за напрямом мікропідприємництво. Гранти не видаються готівкою, а полягають у закупівлі обладнання, інструментів, меблів тощо. У рамках проекту не фінансується оренда приміщень чи обладнання; купівля вживаного обладнання чи транспортних засобів; послуги (юридичні, зі створення реклами, інтернет-сайтів тощо); купівля тварин чи саджанців.

Для того, щоб долучитися до проекту, зверніться до представника ГО Клуб Ділових Людей Україна:

Олександр Марусяк, +38 050 700 04 20

Відбір відбувається на конкурсній основі з дотриманням рівності можливостей.

Більш детальна інформація про основні етапи проекту та вимоги, які висуваються до його учасників, опублікована на сайті Клубу Ділових Людей Україна: https://goo.gl/zN2qnx