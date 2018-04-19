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Завтра у Львові для літніх людей організують заняття з йоги

Омелян Шевчук

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У п’ятницю, 20 квітня, в парку імені Івана Франка для підопічних Львівського міського територіального центру проведуть заняття з йоги. Тренування з групою літніх людей, які виявили бажання займатися йогою, проведе спеціально запрошений професійний тренер. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

«Весняна пора – час цікавого проведення дозвілля. Цього тижня у нас заплановано заняття з йоги, екскурсія у монастир Святого Онуфрія та екскурсійна прогулянку Стрийським парком, захід зі спільної посадки дерев підопічними нашої установи та учнями середньої загальноосвітньої школи №78 «Сплітаємо коріння поколінь», майстер-клас «Аплікація з кавових зерен», – повідомив директор Львівського міського територіального центру соціального обслуговування Віталій Брославський.

За його словами, у кожному заході бере участь 10-15 старших мешканців Львова. Кожну групу обов’язково супроводжує на прогулянці, екскурсії чи тренуванні працівник Львівського міського терцентру.

«Ми намагаємось врахувати усі побажання, вподобання, зацікавлення та пропозиції наших підопічних. Тому формуємо групи за інтересами: адже є люди, які хочуть побувати на прогулянці, подихати свіжим повітрям, для когось найкраще дозвілля – екскурсії  історичними місцями, музеями чи церквами й монастирями, але є й такі, для кого найкращий відпочинок – активні заняття, різноманітні конкурси, спортивні заходи. Ми мали хороші починання з проведення заняття з йоги у минулому році восени, цьогоріч продовжуємо ці позитивні та корисні традиції», – додавначальник управління соціального захисту Львівської міської ради Ігор Кобрин.

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