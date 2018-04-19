В цьому році у Львові виділили понад 18 мільйонів на стоматологічну допомогу для пільговиків та дітей

Сьогодні, 19 квітня, під час сесії Львівської міської ради внесли зміни до ухвали міської ради «Про затвердження Міської програми профілактики та лікування стоматологічних захворювань у дітей та окремих категорій дорослого населення м. Львова на 2017-2018 роки». Ця програма передбачає відшкодування з бюджету міста за надану стоматологічну допомогу дітям та пільговим категоріям населення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськї ради.

Так, під час виконання цієї програми виникла необхідність у розширенні переліку пільгових категорій населення, яким згідно із чинним законодавством України такі пільги передбачені. Зокрема, пільги щодо безоплатного зубопротезування передбачені для осіб, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та з виплати Пільгової пенсії колишніх працівників закладів охорони здоров’я, призначеної відповідно до частини 2 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Зазначені зміни у Програму вносяться в межах коштів, затверджених на її реалізацію.

Зазначимо, що фінансове забезпечення програми на 2018 рік становить 18,5 млн. грн. ЇЇ виконавцями є три стоматологічні установи: комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка № 1», комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка № 4» та госпрозрахункова стоматологічна поліклініка м. Львова.