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У зоні АТО постраждало двоє українських захисників

Омелян Шевчук

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Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 50 обстрілів позицій сил АТО. Унаслідок ворожих обстрілів один український воїн зазнав поранення. Ще один наш захисник – отримав бойове травмування. Постраждалих доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

 

За даними відомства, ворог й надалі застосовує озброєння заборонене Мінськими угодами.

Зокрема на Донецькому напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти «Бутівка», Невельського та Новотроїцького. Крім цього, під вогонь зі 120 мм мінометів потрапили наші позиції поблизу Миколаївки, а 82 мм міномети та гранатомети противник застосував в районі Пісків та Водяного. Також з гранатометів противник відкривав вогонь по оборонцях Талаківки, Гнутового, Богданівки та Авдіївки, з озброєння БМП – наші укріплення під Богданівкою, з великокаліберних кулеметів – поблизу Опитного, Водяного і Талаківки, стрілецької зброї – в районі Лебединського, Верхньоторецького, Мар’їнки, Кам’янки, Широкиного та Авдіївки, а неподалік Гнутового – вівся снайперський вогонь.

На Луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з 82 мм мінометів по українських укріпленнях поблизу Новоолександрівки та Попасної, з гранатометів – обстріляні оборонці Луганського та Світлодарська, з великокаліберних кулеметів – наші позиції під Новолуганським, а снайперської зброї – поблизу Майорська та Новгородського.

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