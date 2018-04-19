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У Львові відбудеться концерт «Слідами херувимів»

Омелян Шевчук

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У Львові відбудеться концерт духовної музики молодіжного хору «Слідами херувимів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Львів’ян запрошують на концерт духовної музики у виконанні молодіжного хору «Слідами херувимів» храму святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії, у неділю, 22 квітня.

Подія відбудеться о 19.00 у храмі святого священомученика Йосафата УГКЦ за адресою: вул. Замарстинівська, 134А.

У програмі – українська та світова духовна музика, яка звучатиме різними мовами: українською, латинською, французькою та церковнослов’янською.

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