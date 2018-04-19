У Львові відбудеться чемпіонат України зі стрільби з травматичного пістолету

Львів’ян запрошують на чемпіонат Україні зі стрільби з травматичного пістолету за правилами прикладної стрільби UFPS, який відбудеться у Львові 20-21 квітня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Дата проведення змагань: 20 квітна – прематч для суддів та будівників (вправи відкриті), 21 квітня – основний матч. Захід відбудеться на вул. Клепарівській, 39А.

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Кількість вправ: 6. Мінімальна кількість пострілів: приблизно 100. Максимальна кількість стрільців – 50 в основний день змагань, 20 – прематч. Сквади – 5 по 10 осіб.

За 30 хвилин до нагородження всі стрільці зможуть провести верифікацію своїх результатів.

Нагородження – кубки, медалі та грамоти для переможців, призи для чемпіонів.

Також спонсори надають призи для лотереї, яка відбудеться між усіма учасниками та суддями перед нагородженням.