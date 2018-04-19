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У Городку вандали пошкодили каналізаційну трубу: місто залишилося без водопостачання

Вероніка Рой

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У Городку вандали пошкодили каналізаційну трубу. Через це у місті тимчасово призупинили водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Городоцької міської ради.

 

Сьогодні вранці комунальники КП «Городоцьке водопровідно-каналізаційне господарство» отримали повідомлення, що на вулиці Львівській невідомі пошкодили каналізаційну трубу (сталеву, діаметром 250 см), що пролягає над Верещицею.

Зазначається, що факт навмисного пошкодження труби вже зафіксувала поліція. Працівники водоканалу змушені були припинити водопостачання у місті Городку. Аварію обіцяють ліквідувати приблизно до 4 годин.

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