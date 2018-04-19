Судитимуть посадовця «Львівської залізниці», який погорів на хабарі у 10 тисяч гривень

У Львові перед судом постане викритий у хабарництві посадовець регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Зазначається, що у лютому цього року правоохоронці викрили посадовця посадовця Львівської філії, який організував схему одержання хабарів за сприяння у безперешкодній та прискореній процедурі завантаження-розвантаження вагонів із вантажем.

Працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції України, співробітники слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області та працівники Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалізниця» затримали фігуранта під час отримання ним обумовленої суми хабара.

Правоохоронцями також встановлено та задокументовано ще два факти одержання зазначеним посадовцем неправомірних вигод. Десять тисяч гривень «додаткового заробітку» він отримав за вирішення подібних питань.

Керівника підрозділу регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 34 000 гривень, яку було сплачено.

Обвинувальний акт скеровано на судовий розгляд. Зловмиснику загрожує штраф від однієї тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.