Рокери-романтики «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» дадуть у Львові концерт «на біс»

На численні прохання та в підтримку нового альбому «Буду з тобою!» гурт «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» вирішили знову завітати до Львова з концертом. У програмі виступу – пісні не тільки з нового релізу, а й улюблені хіти із трьох попередніх студійних альбомів гурту – «Underground» (2007 р.), «Дихаю тобою» (2015 р.) та «5 хвилин» (2017 р.). Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У першій частині свого всеукраїнського туру гурт дав 18 концертів, двічі завітавши до Львова. А розпочалися гастролі в Лондоні, де «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» виступили вперше, – на благодійному концерті у Громадському Українському Центрі. У другій частині туру заплановано два десятки концертів. До деяких міст музиканти завітають вперше, а в деякі приїдуть вдруге – з концертами «на біс».

«БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» запрошують на свої виступи усіх, хто цінує справжні почуття, романтику і не уявляє свого життя без кохання! Концерт «на біс» у Львові відбудеться в середу, 25 квітня, у клубі «Малевич». Початок – о 19:00.

Як відомо, «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» – відомі українські рок-романтики. Мужні чоловіки, які завоювали багато сердець щирістю та вмінням відверто ділитись своїми почуттями. Музиканти залишаються вірними собі, не припиняють експериментувати та не визнають ніяких лімітів у форматі чи стилі, тому в музиці та текстах «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» кожен знайде щось для себе – від тихої витонченої лірики до шаленого драйву.

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Вартість квитків на концерт гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» у Львові – від 300 до 1000 грн.

Квитки можна придбати тут: Gastroli.ua/bez-obmezhen