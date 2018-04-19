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Незаконні піжами та шкарпетки: львівські митники затримали чималу партію контрабандного одягу

Олександр Косик

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Працівники Львівської митниці ДФС запобігли незаконному ввезенню в Україну понад 1200 одиниць одягу. Товар намагались ввезти мешканці Львівщини легковими автомобілями через «зелений коридор». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС у Львівській області.

 

Так, у ніч проти 18 квітня у пункті пропуску «Шегині – Медика» працівники Львівської митниці ДФС зафіксували два випадки незаконного переміщення товару. В одному з них громадянин України 1988 року народження як пасажир автомобіля намагався ввезти 605 одиниць різного одягу: шкарпетки, натільну білизну тощо.

В іншому випадку наш 19-річний співвітчизник як пасажир перевозив 600 одиниць одягу, серед них жіночі піжами, білизну, плаття, футболки, джинси, а також чоловічу нижню білизну.

Обравши смугу руху «зелений коридор», вони заявили про відсутність будь-яких товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню або належать до категорії товарів, на переміщення яких через митний кордон України встановлено заборони чи обмеження.

Однак під час митного огляду в салонах автомобілів митники виявили товар, який відповідно до ст. 374 МК України перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України.

Отже, громадяни порушили встановлений порядок проходження митного контролю в зоні спрощеного митного контролю. Ці дії мають ознаки порушення митних правил. Предмети правопорушення вилучено, їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

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