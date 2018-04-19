Минулого року на Львівщині сталося майже 500 аварій за участі громадського транспорту

За минулий рік на території Львівської області сталося майже 500 ДТП за участі трамваїв, тролейбусів та автобусів. В них загинули 10 осіб, травмувалися 165 чоловік. Від початку цього року таких ДТП сталося вже 126, в них загинули 3 осіб і травмувалося 32 людини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

Вже з 20 квітня 2018 року розпочинається на території Львівської області операція «Перевізник» аби зменшити аварійність за участю громадського транспорту на дорогах. Патрульні проведуть профілактичні заходи із виявлення порушень у сфері безпеки дорожнього руху та пасажирських перевезень. Інспектори перевірятимуть технічний стан транспортних засобів, наявність і справність аварійних виходів, розташування місць для сидіння.

Також поліцейські контролюватимуть зберігання транспортних засобів за визначеним місцем їх стоянки, організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення медичного огляду водіїв.

У разі виявлення порушень норм у сфері пасажирських перевезень правопорушників патрульні притягуватимуть до адміністративної відповідальності.