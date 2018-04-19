Мерія хоче передати в оренду чотири об’єкти нерухомого майна

Управління комунальної власності ЛМР інформує про намір передати в оренду чотири об’єкти нерухомого майна. В управлінні наголошують, що заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Особи, які бажають отримати зазначені об’єкти у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 3 травня 2018 включно про свій намір укласти договір оренди, скерувавши заяву про укладення договору на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова) згідно робочого графіку.

№ п/п Адреса об’єкта Поверховість Площа (кв.м) Балансоутримувач Личаківський район 1. вул. Шота Руставелі, 2 підвал 52,4 ЛКП «Управитель» 2. вул. Личаківська, 37-а підвал 87,0 ЛКП «Господар» 3. вул. У. Кармелюка, 9 цоколь 16,4 Шевченківський район 4. вул. Донецька, 7 1-ий поверх 319,5 ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР» Цільове призначення – для комерційної діяльності

Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років.

До заяви додається:

Для фізичних осіб – засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки). Для професійних творчих працівників – засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки. Для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження двох і більше заяв управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Докладнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.