Львівщина прийме чемпіонат України з ралі

На Львівщині 4-6 травня стартуватиме чемпіонат України з ралі «XVI Ралі Галіція». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Так, вчора, 18 квітня у Львівській ОДА відбулося засідання оргкомітету з питань підготовки та проведення 1 етапу чемпіонат України з ралі «XVI Ралі Галіція».

На засіданні приділили особливу увагу питанню безпеки глядачів та учасників автоперегонів, а також всебічно розглянуто особливості:

– підготовки траси до змагань;

– посилення патрулювання та дотримання громадського порядку в місцях проведення автопробігу та фестивалю;

– врахування змін в розкладі руху пасажирського транспорту;

– висвітлення в засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення автоперегонів та ін.

Відтак, 4-6 травня 2018 року, на території Львівщини (Дрогобицький, Старосамбірський, Сколівський, Турківський райони, м. Трускавець та м. Борислав) стартуватиме І етап чемпіонат України з ралі «XVI Ралі Галіція».

Урочисте відкриття змагань заплановане на 4 травня о 18 годині в місті Трускавець (площа Незалежності). Контактна особа оргкомітету: Сергій Єженков– директор Галицького автомобільного клубу (тел. 0677240206).

Довідково:

Загальна довжина маршруту «XVI Ралі Галіція» становить 326 км, з них 144,8 км – спецділянки.

Змагання проводтить Автомобільна федерація України та Галицький автомобільний клуб під егідою Міністерства молоді та спорту України, за активного сприяння управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, Дрогобицької, Сколівської Старосамбірської, Турківської райдержадміністрацій, Трускавецької та Бориславської міськими радами.

Головний суддя змагань, директор змагань – суддя національної категорії Сергій Єженков (м. Львів).