«Львівавтодор» купуватиме нове обладнання для ремонту доріг

ЛКП «Львівавтодор» на умовах фінансового лізингу закупить спеціальне обладнання для ремонту дорожнього покриття. Відповідне рішення сьогодні, 19 квітня, прийняли під час сесії Львівської міської ради, передає кореспондент Львівського порталу.

«Встановити, що максимальний термін дії договорів фінансового лізингу не може перевищувати 10 років, а максимальна ставка лізингового проценту не може перевищувати 22 відсотків», – йдеться у проекті рішення.

Умови і способи виконання зобов’язань «Львівавтодором» у міськраді визначать на одному із наступних пленарних засідань.

Втім Львівська міськрада також зобов’язала департамент житлового господарства та інфраструктури передбачити у бюджеті Львова на 2018 рік та наступні роки відповідні витрати.

Нагадаємо, 22 березня депутати міської ради дозволили комунальному АПТ №1 на умовах фінансового лізингу придбати 150 автобусів, пасажиромісткістю не менше 100 осіб. Вартість предмета лізингу – не більше 800 млн грн.