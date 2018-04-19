ОСТАННІ НОВИНИ

Львів’ян запрошують пройти безкоштовну ехокардіографію

Юлія Шпак

|

Мешканці Львова мають змогу пройти безкоштовну ехокардіографію (УЗД серця) у фахівців Школи штудерної ультразвукової діагностики. Протягом двох днів, 21-22 квітня, спеціалісти Школи УЗД безкоштовно будуть проводити обстеження за адресою: вул. Єрошенка, 14. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Обов‘язковий попередній запис за тел.: 097 507 96 27 (з 10.00 до 17.00 год). Школа Штудерної Ультразвукової діагностики працює на базі медичного центру «Ехомед» і займається навчанням та вдосконаленням фахівців з УЗД (ультразвукової діагностики). Навчальні класи оснащені найсучаснішим обладнанням, а тренінги і практичні заняття проводять кращі фахівці центру «Ехомед», а також спеціалісти з Польщі та Ізраїлю.

Довідка

Ехокардіографія (ЕхоКГ) — це діагностична процедура, метою якої є обстеження серця та його клапанного апарату з допомогою ультразвуку. Вона являє собою метод діагностики, без якого важко уявити сучасну кардіологію. Обстеження допомагає оцінити товщину та рухливість серцевого м‘яза, структуру та роботу клапанів, виявити вади серця, пухлини та тромби, виміряти зону враження після перенесеного інфаркту.

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...