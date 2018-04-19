Львів’ян запрошують пройти безкоштовну ехокардіографію

Мешканці Львова мають змогу пройти безкоштовну ехокардіографію (УЗД серця) у фахівців Школи штудерної ультразвукової діагностики. Протягом двох днів, 21-22 квітня, спеціалісти Школи УЗД безкоштовно будуть проводити обстеження за адресою: вул. Єрошенка, 14. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Обов‘язковий попередній запис за тел.: 097 507 96 27 (з 10.00 до 17.00 год). Школа Штудерної Ультразвукової діагностики працює на базі медичного центру «Ехомед» і займається навчанням та вдосконаленням фахівців з УЗД (ультразвукової діагностики). Навчальні класи оснащені найсучаснішим обладнанням, а тренінги і практичні заняття проводять кращі фахівці центру «Ехомед», а також спеціалісти з Польщі та Ізраїлю.

Довідка

Ехокардіографія (ЕхоКГ) — це діагностична процедура, метою якої є обстеження серця та його клапанного апарату з допомогою ультразвуку. Вона являє собою метод діагностики, без якого важко уявити сучасну кардіологію. Обстеження допомагає оцінити товщину та рухливість серцевого м‘яза, структуру та роботу клапанів, виявити вади серця, пухлини та тромби, виміряти зону враження після перенесеного інфаркту.