Черга за закордонними паспортами становить 572 тисячі осіб

Черга українців, які очікують на отримання біометричних закордонних паспортів, за останній місяць скоротилася на понад 100 тисяч і на сьогодні становить близько 572 тисячі осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної міграційної служби України.

За даними відомства, протягом останнього місяця черга на персоналізацію закордонних паспортів скоротилася більш як на 100 тисяч осіб.

«Незважаючи на сталий підвищений попит на закордонні паспорти, черга на персоналізацію скорочується. Це стало можливим після введення в експлуатацію на Поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації документів, яку було придбано у 2017 році. Якщо у середині березня загальна черга на персоналізацію закордонних паспортів на Поліграфкомбінаті «Україна» складала близько 700 тисяч, то ранок 16 квітня черга складала 572 тисячі», – йдеться у повідомленні відомства.

Динаміка подальшого зменшення черги та скорочення реальних строків видачі паспортів залежатиме від поточного попиту на закордонні паспорти. Наразі ж українцям радять не планувати подорожей за кордон, допоки паспорту не буде на руках.

«Враховуючи затримки у видачі закордонних паспортів через технічну неспроможність виробника персоналізувати закордонні паспорти в умовах підвищеного попиту Державна міграційна служба не радить будь-яким чином планувати подорож за кордон (включаючи купівлю квитків, бронювання проживання тощо), не маючи на руках діючого паспорта громадянина України для виїзду за кордон», – йдеться у повідомленні ДМС.