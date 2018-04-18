Волонтери Львова відправили чергову допомогу на передову

Львівські активісти організували чергову волонтерську поїздку на схід держави у зону бойових дій, де допомогли не лише нашим захисникам на передовій, ай більше сотні вихованцям школи-інтернату у Донецькій області. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

За день перед виїздом у зону АТО, волонтери організували спільне масове ліплення вареників до якого доєднались родини загиблих Героїв, ветерани АТО та просто небайдужі люди. Спільними зусиллями вдалось зліпити понад 11 тисяч українських пирогів. Окрім цього, завдяки великій кількості небайдужих патріотів зібрали безліч речей першої необхідності, дитячий одяг, побутову хімія та різноманітну продукцію.

На передовій відвідали позиції бійців 24-тої окремої механізованої бригади імені короля Данила та 80-тої окремої десантно-штурмової бригади. Нашим захисникам передали окрім різноманітної провізії й настрій Великодніх свят.

Також вперше завітали у Новгородську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат №38, що у Донецькій області. Близько сотні вихованцям цього закладу передали одяг, канцтовари, побутову хімію, та різноманітні смаколики, що вдалось зібрати завдяки небайдужим людям.

Організатори акції щиро дякують усім, хто долучився до збору необхідних речей та підтримки українських військовослужбовців на передовій. Вже зараз вивчаються нові першочергові потреби наших захисників, аби вчергове організувати волонтерську поїздку у зону АТО.

Організаторами допомоги стали: ГО «Розвиток громади», ГО «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців АТО та сімей загиблих», ГО «Українська спілка учасників АТО» та БФ «Патріот».