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Виконком додав сто мільйонів на закупівлю 12-метрових автобусів

Дарина Смеречанська

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Виконавчий комітет Львівської міської ради виділив 100 млн 346 тис. грн на придбання 150-ти 12-метрових автобусів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Внісши зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводити з бюджету розвитку, виконком вирішив виділити 122 млн гривень. Зокрема, на придбання 150-ти 12-метрових автобусів для АТП №1 – 100 млн 346 тис. грн, для ЛКП «Львівелектротранс» – 5 млн грн.

Як інформував Львівський портал, раніше виконком прийняв рішення про виділення 76 млн грн для придбання 12-метрових автобусів.

На останньому сесійному засіданні депутати міської ради дозволили комунальному АПТ №1 придбати 150 автобусів, пасажиромісткістю не менше 100 осіб.

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