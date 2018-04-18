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У мерії кажуть, що 5% львівських магазинів продовжують торгувати алкоголем вночі

Дарина Смеречанська

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У місті Львові заборонено продавати алкогольні напої у нічний час, а саме з 22.00 до 10.00. Станом на сьогодні 95% магазинів дотримуються таких вимог, одна є 5%, які ігнорують постанови міської ради. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Для того, аби владнати це питання, у такі критичні торгівельні точки здійснюють рейди представники районних адміністрацій, правоохоронні органи та фіскальна служба. За цей тиждень такі рейди здійснили в орієнтовно 50 магазинів.

«Минулої п’ятниці відбулось засідання виконавчого комітету, на якому заслухали інформацію про виконання рішення про заборону продажу алкоголю у нічний період доби (з 22.00 до 10.00). Структурні підрозділи Львівської міської ради, правоохоронні органи, районні адміністрації і фіскальна служба отримали доручення про те, аби відпрацьовувати найкритичніші торгівельні заклади, які насправді порушують це рішення впродовж багатьох років. Рейди проводяться, на виконкомі 20 квітня ми будемо заслуховувати інформацію про виконання цього доручення. Насправді зафіксовано ряд порушень, як ми і передбачали. Коли відбувається рейд, то магазини зачинені, а коли пройшов, то продають в той чи інший час алкоголь мешканцям Львова.

Ми звертаємось до мешканців, щоб вони підтримали наше рішення про заборону продажу алкоголю в нічний час, фіксували і повідомляли нас про такі випадки. Я ще раз звертаюсь до тих підприємців, які не виконують рішення виконавчого комітету, тому що 95% виконують його впродовж 8 років.

Я думаю, що суми штрафів складатимуть від 1700 гривень і вище. З п’ятниці ми перевірили близько 50-ти магазинів по всіх районах міста Львова. Це були найбільш критичні торгівельні точки», – зазначила директор департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

 

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