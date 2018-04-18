У хостелі в центрі Львова впіймали чоловіка, який був у розшуку за скоєння злочину

У львівському хостелі впіймали 36-річного чоловіка, якого у Луцьку розшукували за вчинення повторної крадіжки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Патрульні отримали оперативну інформацію, що в одному із хостелів в центрі Львова, може перебувати особа у розшуку. Інформатор повідомив, що особа збирає речі і планує покинути територію закладу. Екіпаж негайно вирушив за вказаною адресою, також залучили піший патруль.

“На місці, вже в дверях побачили чоловіка, який був схожий на розшукуваного. Особа назвала подібне до свого прізвище. 36-річний чоловік одразу зрозумів чому за ним прийшли. Загалом він провів у місцях позбавлення волі 12 років за крадіжки. Цього разу він ухилявся від органів слідства Луцького відділу поліції теж за крадіжку вчинену повторно”, – зазначили у патрульній поліції.

Правоохоронці застосували до чоловіка кайданки і доставили у відділ поліції.