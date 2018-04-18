Частина Франківського району завтра буде без водопостачання

Завтра, 19 квітня, відбуватиметься переключення новозбудованої ділянки водопроводу на вулиці Бойківська. Частина вулиць Франківського району з 09.00 год і до 18.00 год. буде без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку із плановими роботами з переключення новозбудованої ділянки водопроводу діаметром 300 м по вул. Бойківська, завтра 19 квітня, з 09.00 год і до 18.00 год буде призупинено водопостачання в Франківський район обмежений вулицями: Куликівська, Піддубного, Околична, Сміливих, Бойківська, Лазаренка, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44.