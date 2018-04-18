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Біля Львова патрульні зупинили п’яного водія екскаватора, який ледь не вчинив ДТП

Юлія Шпак

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Львівські патрульні затримали нетверезого водія екскаватора, який створював аварійні ситуації на дорозі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Сьогодні зранку патрульні на 7 кілометрі автодороги М-10-01 Західний обхід міста Львова патрульні помітили екскаватор, який створював аварійні ситуації на дорозі, маневрував проїзною частиною. Коли транспортний засіб зупинили, то у водія виявили одразу ознаки алкогольного сп‘яніння.

Перевірка на пристрої драгер підтвердила підозри патрульних – 1,21 проміле. На чоловіка окрім протоколу за їзду в нетверезому стані, винесли постанову за керування транспортним засобом без відповідної категорії.

На місце приїхав власник фірми, якій належить екскаватор, разом із тверезим водієм. Виявилося, що це перший день роботи порушника. Чоловік одразу повідомив свого працівника, що він працювати у них не буде.

Станом на 14 годину 18 квітня, патрульні склали вже 6 протоколів за нетверезе кермування.

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