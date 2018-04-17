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У червні на Львівщині стартує будівництво нового заводу

Олена Карп'юк

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Німецький інвестор Fixit Gruppe планує у червні розпочати будівництво заводу з виробництва сухих будівельних сумішей на території Пустомитівського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

На заводі із виробництва сухих будівельних сумішей планують створити понад 200 робочих місць. Нове підприємство на Пустомитівщині працюватиме у три зміни по 70 працівників.

«Найбільшу турботу про інвестора ми відчули тут, на Львівщині. Такої підтримки та бажання співпрацювати як тут, нема у жодному іншому регіоні України. Для нас важливо було реалізувати цей проект, тому цей позитивний досвід можна рекомендувати інших підприємцям Німеччини», – наголосив регіональний менеджер із питань Східної Європи компанії Fixit Міхаель Краус.

У свою чергу голова Львівської ОДА Олег Синютка зазначив, що в області зосереджені на підготовці кваліфікованих кадрів у закладах профтехосвіти, аби інвестори не відчували браку працівників.

«Усі погодження, дозвільні документи та інші нюанси забезпечує облдержадміністрація. Окрім того, ми все більше робимо акцент на підготовці кваліфікованих кадрів у нашій професійно-технічній освіті, тож молодь Львівщини матиме робочі місця, а інвестор не відчуватиме браку фахівців», –зазначив Олег Синютка.

Група компаній Fixit Gruppe є частиною Групи компаній Хазльбергер Груп, що є одним з найбільших виробників сухих будівельних сумішей в ЄС, перш за все в Німеччині, Швейцарії та Австрії.

Fixit Gruppe вже має досвід роботи в Україні. Подальша стратегія розвитку Групи передбачає будівництво ще одного нового заводу з виробництва сухих будівельних сумішей у Львівській області для задоволення потреб у високоякісних будівельних матеріалах споживачів Західної України, в т.ч. з метою боротьби з нелегальним імпортом продукції концерну з країн ЄС.

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