Цієї неділі у центрі Львова проведуть безкоштовне фітнес-тренування

Цієї неділі, 22 квітня, у Львові проведуть безкоштовне фітнес-тренування просто неба для усіх охочих. Це буде півтора годинне тренування в самому центрі міста – на спорт майданчику біля Порохової вежі на вулиці Підвальній. Про це Львівському порталу повідомили організатори події.

Організовують майстер-клас двоє львівських тренерів – Іван Зань та Тарас Вітів. Вони покажуть та навчать правильної техніки вправ, які можна виконувати на будь-яких спортивних майданчиках у теплу пору року. Повторити побачене зможе кожен охочий.

«Ми продемонструємо універсальний комплекс вуличних вправ, які підійдуть як для чоловіків, так і для жінок. Це тренування, які однаково корисні для тих, хто прагне схуднути, набрати м’язову масу чи просто бути у тонусі. Такі групові заняття у зелених зонах міста досить поширені у інших країнах Європи, тож ми хочемо спробувати започаткувати таку культуру і у нас», – розповів Іван Зань.

Усіх учасників організатори забезпечать необхідним спортивним інвентарем.

«Одна з хибних думок про вуличні тренуваннях полягає в тому, що вони нібито погано підходять для розвитку сили і м’язової маси. Більшість бачить в них всього лише спосіб «привести фігуру в форму» без будь-яких інших переваг. Насправді, ми покажемо способи з допомогою яких можна прогресувати і добиватися хороших результатів за допомогою цього типу тренувань відповідно до своїх цілей», – каже Тарас Вітів.

Кількість місць обмежена. Щоб взяти участь у безкоштовному фітнес-тренуванні потрібно зареєструватися за цим посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8HvEDnnVH1e1CW4p33w5a2NY_G87bC4hjxLK3ShvuH8dgyg/viewform