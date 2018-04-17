Розвантажити вулицю Шевченка: до 2024 року до Рясного збудують нову дорогу

Для альтернативного сполучення мікрорайону Рясне та Рясне-2 у стратегію розвитку міста «Львів-2020» та стратегію розвитку мікрорайону Рясне-2024 включений проект із будівництва нової магістралі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Це є дуже важливий проект. Його називають «проектування вулиці від вул. Суботівської до мікрорайону Рясне». Він був включений у стратегію розвитку міста «Львів-2020», як одна із трьох нових магістралей, яку необхідно побудувати. Зараз будівництво цієї дороги включено як пріоритетний проект в стратегію розвитку мікрорайону Рясне, розрахованої до 2024 р. Тому, впевнений, що терміни, які визначені для реалізації цієї стратегії, будуть дотримані, і ця дорога буде побудована. Адже це дуже важлива дорога, яка розвантажить вулицю Шевченка, та дасть можливість сполучити мікрорайон Рясне, Рясне-2 із центром Львова за допомогою громадського електротранспорту.

Зараз будівництво цієї дороги знаходиться на стадії проектування. Вже готове техніко-економічне обґрунтування побудови цієї магістралі. Воно виконане нашим комунальним підприємством «Інститут просторового розвитку». Передбачено чотири варіанти побудови. Це різні за вартістю і різні за технічними рішеннями варіанти. Зараз ми на стадії вибору найоптимальнішого варіанту, з якого будемо роботи робочий проект», – розповів Олександр Одинець, начальник управління інженерного господарства.