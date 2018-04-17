Протягом тижня у Львові викрали 20 дощоприймачів

Упродовж минулого тижня у Львові поцупили 20 решіток дощоприймачів. Вартість однієї становить близько 500-600 грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Впродовж минулого тижня було викрадено 20 решіток дощоприймачів. Одна решітка дощоприймача коштує 500-600 грн. Такі крадіжки відбуваються у всіх районах міста. З цього приводу ми скеровували відповідні листи в поліцію. Також я мала розмову з працівниками поліції, про те, щоб під час патрулювання вони максимально звертали увагу на такі речі і унеможливлювали крадіжки решіток дощоприймачів.

Такі крадіжки завдають збитків бюджету міста. Адже на місце викрадених ми ставимо нові решітки, їх заварюємо, та є випадки, коли крадуть решітку з обоймою. Потім знову комунальні служби змушені відновлювати решітку з обоймою. Але це є оплата з бюджету, тобто це є видатки, які не заплановані на цей рік.

Тому є прохання до мешканців, якщо вони бачать такі речі, коли хтось краде решітки дощоприймачів, повідомляти поліцію. Також ми звернулися до поліції перевірити пункти прийому металобрухту», – розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради Ірина Маруняк.

Нагадаємо, 15-16 березняна вул. Богданівській викрали 11 решіток дощоприймачів. Підрядна організація ТзОВ «Онур», яка виконувала ремонтні роботи на цій вулиці, встановила нові решітки. Однак вночі з 3 на 4 квітня чотири решітки знову поцупили.