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На Самбірщині 2-річний хлопчик помер через те, що наковтався таблеток

Олена Карп'юк

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Вчора, 16 квітня, у Самбірський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню доставлено дитину, у якої медики діагностували «клінічну смерть». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Поліцейські попередньо встановили, що 2-річний хлопчик разом із бабусею та дідусем перебував на присадибній ділянці в одному з сіл району. Поки дорослі садили картоплю, дитина гралася в автомобілі. В салоні він знайшов таблетки, призначені для лікування серцевих захворювань та  наковтався їх.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, призначено ряд експертиз.

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