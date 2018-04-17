«Дударик» запрошує на святковий концерт до Дня матері

На 13 травня, в День матері, хорова капела «Дударик» підготувала для львів’ян святковий концерт «МАМІ». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

Музиканти, створили найкращу музику, виконають її разом із найкращими солістами. В обрамленні симфонічного оркестру, рок-групи і капели «Дударик» звучатимуть найвидатніші українські та європейські музичні творіння у виконанні неперевершених солістів львівської, київської та європейської сцени – Соломії Приймак, Софії Соловій, Тетяни Вахновської, Назара Тацишина та Оксани Мухи.

«Білозір, Івасюк, Гулак-Артемовський, Білаш, Поклад, Деліб, Пучіні, Росіні, Моцарт та ін.. – їх музика прекрасна, така, яку можна подарувати Найріднішій», – розповідають організатори.

13 травня у Львівській філармонії відбудеться одразу 2 концерти: на 16:00 та 18:30 год. Купити квитки можна онлайн: https://gastroli.ua/events/12083 і https://gastroli.ua/events/12063 або у касі філармонії.