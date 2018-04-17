ОСТАННІ НОВИНИ

«Дударик» запрошує на святковий концерт до Дня матері

Соломія Григор'єва

|

На 13 травня, в День матері, хорова капела «Дударик» підготувала для львів’ян святковий концерт «МАМІ». Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Музиканти, створили найкращу музику, виконають її разом із найкращими солістами. В обрамленні симфонічного оркестру, рок-групи і капели «Дударик» звучатимуть найвидатніші українські та європейські музичні творіння у виконанні неперевершених солістів львівської, київської та європейської сцени – Соломії Приймак, Софії Соловій, Тетяни Вахновської, Назара Тацишина та Оксани Мухи.

«Білозір, Івасюк, Гулак-Артемовський, Білаш, Поклад, Деліб, Пучіні, Росіні, Моцарт та ін.. – їх музика прекрасна, така, яку можна подарувати Найріднішій», – розповідають організатори.

13 травня у Львівській філармонії відбудеться одразу 2 концерти: на 16:00 та 18:30 год. Купити квитки можна онлайн: https://gastroli.ua/events/12083 і https://gastroli.ua/events/12063 або у касі філармонії.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чому «АТБ» оновлює мережу?
Олександра ВОШИЦЬКА
Чому «АТБ» оновлює мережу?

Найвідоміша українська мережа продуктових маркетів працює як європейські лідери… Не так багато часу пройшло з тог...

Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам
Наталя ДУЛЯБА
Введення е-квитка у 2019 році: все, що потрібно знати львів’янам

1 вересня 2019 року у Львові розпочнуть тестову експлуатацію системи електронного квитка у громадському транспорті. Льві...

Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...